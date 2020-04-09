وكان جوردان هندرسون قائد ليفربول أطلق مبادرة خيرية، حملت شعار "اللاعبون معا"، لجمع التبرعات لصالح الخدمات الصحية لمكافحة فيروس كورونا في بريطانيا، سرعان ما انضم إليها نجوم البريميرليغ.

والنجم المصري هو أحدث المنضمين إلى هذه المبادرة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، صورة لبيان الحملة، وعلق عليه بشعارها "اللاعبون معا".

وذكر بيان اللاعبين أنه "في هذا الوقت الحرج لبلدنا ولقطاعنا الطبي، نحن عاقدون العزم على المساعدة بكل طريقة نقدر عليها (..) دعواتنا لجميع من تأثروا خلال هذه الأزمة، معا سنتجاوز ذلك".

وفي سياق آخر، قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان، الأربعاء، إن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة هذا العام لمساعدة النادي على مواجهة تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف النادي أن قيمة الخفض الفعلية "ستتوقف على الظروف التي ربما تضع نهاية للموسم الرياضي الحالي 2019-2020".

ووافق مديرو النادي أيضا على خفض رواتبهم، مثلما فعل أفراد من قطاع كرة السلة.