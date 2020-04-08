وقال النادي الملكي في بيان إن قيمة الخفض الفعلية "ستتوقف على الظروف التي ربما تضع نهاية للموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

ووافق مديرو النادي أيضا على خفض رواتبهم مثلما فعل أفراد من قطاع كرة السلة.

وكان نادي ريال مدريد قد خصص ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو" لتخزين المعدات الطبية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.