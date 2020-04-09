وقال مورينيو "أعترف أن الأفعال التي قمت بها لا تتماشى مع بروتوكول الحكومة ويجب أن نكون على احتكاك فقط بأفراد أسرتنا".

وتابع: "من المهم أن نؤدي جميعا دورنا ونتبع تعليمات الحكومة من أجل دعم أبطالنا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وإنقاذ الأرواح".

وشوهد مورينيو يخرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عندما التقى بندومبيلي.

كما شوهد لاعبان آخران من السبيرز هما الكولومبي دافينسون سانشيز وراين سيسينون يركضان جنبًا إلى جنب. كما نشر الإيفواري سيرغ أورييه فيديو له على إنستغرام وهو يركض إلى جانب صديق له.

وكان توتنهام وصيف بطل أوروبا حذر مورينيو ولاعبيه مما قاموا به في وقت سابق من الثلاثاء، حيث قال ممثل للنادي اللندني: "لقد ذكّرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق"، مضيفا "سنواصل تعزيز هذه الرسالة".

وقال عمدة لندن، صادق خان، إن على اللاعبين ومورينيو أن يكونوا قدوة لغيرهم معتبرا "ما يقلقني أن الأشخاص وتحديدا الأولاد الذين يشجعون السبيرز أو يتابعون كرة القدم سيرون هذه الصور...ويفكرون أنه إذا كان الأمر مناسبا لهم لم لا يناسبني أيضا؟".

وتفرض الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تسمح بالتجول أو ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على الأقل ما لم يكونا عضوين في نفس الأسرة.

وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في بريطانيا حيث أودى بحياة 6159 شخصا وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الثلاثاء.