وأعلن المنظمون أن الاتحاد سيقيم بطولة إلكترونية في الفترة 27-30 أبريل "بمشاركة أكبر نجوم التنس في العالم عن طريق اللعب من منازلهم".

وقال فليسيانو لوبيز مدير بطولة مدريد المفتوحة في بيان: "لقد نظمنا بطولة للاعبين المحترفين ستكون مشابهة لبطولة مدريد المفتوحة على قدر المستطاع ودون الحاجة إلى مغادرة منازلهم".

وأضاف "سيكون هدفها ليس فقط الإمتاع، بل نريد أن نؤدي دورنا خلال هذه الفترة التي تعتبر صعبة على الجميع".

ومع توقف أغلب الأنشطة الرياضية في العالم، اتجه كثيرون إلى الألعاب الإلكترونية لجمع التبرعات وإمتاع المشجعين.

وستقام بطولة التنس الافتراضية، التي لم يتأكد بعد أسماء المشاركين فيها، بوجود 16 لاعبا في منافسات الرجال و16 لاعبا في منافسات السيدات وبمجموع جوائز يبلغ 150 ألف يورو (162 ألف دولار).

وسيحدد الفائز المبلغ، الذي يريد التبرع به لزملائه المحترفين بينما سيذهب مبلغ إضافي قدره 50 ألف يورو لمواجهة فيروس كورونا.

وإلى جانب المسابقة الرسمية سيتم جمع المزيد من التبرعات من بعض المباريات التي تشهد أسماء مشهورة في اللعبة.

وتوقف موسم التنس في وقت مبكر من مارس بسبب جائحة فيروس كورونا ما تسبب في معاناة اللاعبين في المستويات الأدنى بسبب عدم وجود أي دخل لهم في ظل الاعتماد التام على مكافآت البطولات.

وقرر اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات إيقاف كل المسابقات حتى منتصف يوليو على الأقل في ظل وجود إجراءات العزل العام في العديد من الدول وتوقف الرحلات الجوية.

وشمل الإلغاء بطولة مدريد المفتوحة التي كان من المفترض إقامتها في بداية مايو ويبلغ مجموع جوائزها 8.3 مليون دولار.

ونظمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بطولة إلكترونية مؤخرا، كما أقيمت سباقات افتراضية في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.