ووفقا للحسابات، فإن فريق مانشستر يونايتد سيكون أكبر الخاسرين، حيث تقدر خسائره، في حال إلغاء الموسم بنحو 143 مليون دولار.

ويظهر التحليل المالي المفصل، الذي قامت به "سبورتس ميل"، كيف أن الأندية التي سجلت خسائر على مدى سنوات، ستتلقى ضربة كبيرة إذا تم إلغاء موسم البريميرليغ الحالي، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وسيكون ليفربول الخاسر الأكبر من عوائد البث التلفزيوني، حيث تقدر خسارته من هذا البند حوالي 68 مليون دولار، في حين سيكون مانشستر يونايتد أكبر الخاسرين من عوائد البث اليومي والإعلانات التجارية، حيث تصل خسارته من الأولى نحو 22 مليون دولار ومن الثانية أكثر من 62 مليون دولار، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب جدول إجمالي الخسائر للأندية الإنجليزية إن تمّ إلغاء الموسم الكروي الحالي، فإن الأكثر خسارة، كما ذكر أعلاه هو مانشستر يونايتد، بإجمالي خسائر يقدر بحوالي 143 مليون دولار.

ويليه منافسه في المدينة نفسها، مانشستر سيتي، حيث ستصل خسائره الإجمالية إلى نحو 134 مليون دولار.

أما فريق ليفربول، فحلّ ثالثا بإجمالي خسائر تقدر بأكثر من 126 مليون دولار، أكثر من نصفها من عوائد البث التلفزيوني، ثم فريق تشلسي بخسارة تقدر بنحو 112 مليون دولار، ففريق توتنهام هوتسبر، بخسارة إجمالية تبلغ حوالي 102 مليون دولار.

وهذه الفرق الخمسة هي الوحيدة التي تتجاوز خسائرها أكثر من 100 مليون دولار، في حين باقي الفرق لا تصل خسائرها إلى هذا الرقم، ولكن يأتي في صدارتها، أو بالمركز السادس من حيث الخسائر، فريق أرسنال بخسارة تصل إلى 92 مليون دولار، ويليه ليستر سيتي 68.5 مليون دولار، وبيرنلي 62 مليون دولار، وولفرهامبتون 60.5 مليون دولار، وإيفرتون 52.5 مليون دولار، وشيفيلد يونايتد 51.6 مليون دولار.

أما الفرق التالية فكانت خسائرها أقل من 50 مليون دولار، وهي على النحو التالي: نيوكاسل 49.7 مليون دولار، وست هام 46 مليون دولار، كريستال بالاس 45.7 مليون دولار، ساوثامبتون 39.6 مليون دولار، برايتون 36.6 مليون دولار، واتفورد 29.8 مليون دولار، أستون فيلا 29.8 مليون دولار، وبورنموث 27 مليون دولار.

أما أقل الخاسرين فهو فريق نوريتش حيث تقدر خسائره جراء إلغاء ما تبقى من الموسم بحوالي 24 مليون دولار، مع العلم أنه بقي على نهاية موسم البريميرليغ الحالي 9 مباريات فقط.