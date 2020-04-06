وكتب الرئيس التنفيذي للنادي بيتر مور في رسالة مطولة الى المشجعين نشرت على موقع ليفربول الإلكتروني "نعتقد اننا توصلنا الى الخلاصة الخاطئة في الأسبوع الماضي (...) ونحن نأسف لذلك بشدة".

وتعرض ليفربول لانتقادات عنيفة لاستغلالها خطة الحكومة، التي تعهدت بدفع 80 بالمئة من أجور الموظفين الذين منحتهم شركاتهم إجازة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وقال جيمي كاراغر، مدافع ليفربول السابق، إن القرار ربما يضر بسمعة النادي.

وكان مانشستر سيتي، أول ناد في الدوري الممتاز يعلن عدم السير في هذا الاتجاه، والالتزام بدفع رواتب الموظفين كاملة، من دون اللجوء للحكومة لدفع الرواتب، الأحد.