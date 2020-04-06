وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن كلوب أبلغ إدارة ناديه ليفربول أنه مستعد لتخفيض راتبه الشهري، حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أصابت الاقتصاد العالمي بأكمله بأضرار شديدة.

وأعلن مدربا بورنموث وبرايتون، إيدي هاو وغراهام بوتر، أنهما أيضا قررا تخفيض راتبيهما طوعا، لمساعدة نادييهما خلال الأزمة.

وجاء قرار كلوب مخالفا لتوجه اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين رفضوا تخفيض رواتبهم بنسبة 30 بالمئة، لأنهم أرادوا أن تذهب المساعدات للقطاع الصحي وليس لرؤساء الأندية.

لكن مدربي "البريميرليغ" غير مشمولين في نقابة اللاعبين المحترفين، مما يعني أن مهمة إقناعهم من قبل الأندية أسهل بكثير من إقناع اللاعبين.

ولم تكشف المصادر عن نسبة التخفيض التي سيطبقها كلوب على راتبه الشهري، الذي يبلغ 1.5 مليون دولار.