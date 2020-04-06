وأوضحت صحيفة "ذا صن" نقلا عن أحد الخبراء الرياضيين أن هناك اقتراحات بإقامة بقية المباريات خلف "أبواب مغلقة" في يونيو.

وأشار ديفيد مادوك إلى أصحاب الاختصاص يأملون في انتهاء الانتشار المتزايد لفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أمل تخفيف القواعد الصارمة على إقامة المباريات بشكل تدريجي.

وبحسب الصحيفة فإن الاقتراحات تتضمن جميع الأساليب، لقطع الطريق على الجماهير التي قد تخالف قوانين منع التجول لحضور المباريات.

ووأوضحت أنه سيجري الطلب من المحطات التلفزيونية، زيادة أعداد المباريات المنقولة على الهواء في كل جولة لإرضاء أكبر شريحة ممكنة من عشاق كرة القدم في البلاد.

وتأتي الخطة التي يجرى الإعداد لها تحت إجراءات وقائية مشددة، للحفاظ على سلامة اللاعبين وكل المتواجدين بالملاعب، وقد تشمل إقامة ما يسمى "فنادق الحجر الصحي" لإقامة اللاعبين، وضمان عدم تواصل اللاعبين وأطقم الأندية مع الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يحتل صدارة الترتيب بـ82 نقطة قبل التوقف، وبفارق كبير عن حامل اللقب مانشستر سيتي الثاني بـ57 نقطة.



