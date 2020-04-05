وقال لوتشانو مودجي المدير العام السابق ليوفنتوس، إن نجم فريقه في أواخر تسعينيات القرن الماضي "كان يستميت" من أجل الانتقال إلى النادي الملكي عام 2001.

وأوضح مودجي أنه "بذل جهودا كبيرة" لمنع انتقال زيدان لريال مدريد، وفقا للتفاصيل التي أوردتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال مودجي: "أخرجت زيدان من غرفة الملابس بعد مباراة يوفتوس ضد أتالانتا (في الدوري)، عندما كان يضغط علينا من أجل الانتقال إلى إسبانيا، وقلت له أن يخبر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز أنني لن أسمح له بالمغادرة".

وتابع: "فهم فلورنتينو أنه لن يستطيع الحصول على خدمات زيدان في حال لم يدفع مبلعا كبيرا للغاية".

وأردف: "ضغط زيدان علينا نجح في النهاية، وفي 9 يوليو 2001، تم تقديمه كلاعب جديد في ريال مدريد".

وكلف انتقال نجم المنتخب الفرنسي آنذاك حوالي 75 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في العالم وقتها.

لكن زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، أثبت أنه كان اسثثمارا جيدا لـ"الميرنغي"، حيث ساهم مع ريال مدريد في الظفر بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.