وكتبت زوجته إيزابيل على مواقع التواصل الاجتماعي: "حسنا، سنجدد لخمسة عشر يوما إضافيا من الحجر الصحي!".

وكان يوفنتوس قد أعلن في 17 مارس الماضي عن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا، لينضم إلى زميله دانييلي روغاني، ثم يعلن بعدها إصابة زميلهما الأرجنتيني باولو ديبالا.

وحينها، قال حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر 8 مواسم إن اللاعب "منذ الأربعاء 11 مارس في عزلة منزلية طوعية. سيبقى تحت المراقبة وسيتبع النظام نفسه. هو على ما يرام ولا يعاني من أعراض"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأشارت صحف إيطالية إلى أن ماتويدي، القادم إلى يوفنتوس في 2017 مقابل 25 مليون يورو، مدد فترة العزل لأنه لم يتخلص تماما من الفيروس حتى الآن، إذ يتعين عليه إجراء فحصين متتاليين تكون نتيجتهما سلبية.

وقال لاعب سانت إتيان وباريس سان جرمان السابق، الذي خاض مع يوفنتوس 23 مباراة هذا الموسم، بعد أيام من إصابته: "أحمل الفيروس دون أعراض، مدركا بامتياز أن اكون لاعب كرة قدم محترف يستفيد من مراقبة طبية منتظمة وممتازة. لو لم يكن كذلك لما عرفت بإصابتي. انا متفائل وقوي ومعنوياتي جيدة.. وعائلتي أيضا".

ويحتفل ماتويدي، بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده، الأسبوع المقبل بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، وقد مدد مؤخرا عقده مع يوفنتوس حتى يونيو 2021.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وكانت قد أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من أبريل ثم مددته إلى الثالث عشر منه، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية.

وحتى الخميس، أعلنت إيطاليا تسجيل أكثر من 13 ألف حالة وفاة و110 آلاف إصابة بفيروس كورونا.