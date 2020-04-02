فقد توج كلوب بروج بطلا للدوري البلجيكي، بعد إلغاء بقية منافسات الموسم الجاري، الخميس، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وكان بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة قبل جولة واحدة من بدء المرحلة النهائية للدوري، التي تقام بمشاركة أول 6 فرق.

وكان بروج جاء ثانيا في الموسم الماضي خلفا لفريق ريسنغ جنك، البطل الذي كان يحتل المركز السابع عندما توقفت المسابقة الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويجب التصديق على قرار رابطة دوري المحترفين خلال اجتماع 24 ناديا من أول درجتين في الدوري، لكن 17 ناديا طالبت بالفعل منذ أيام بإلغاء الموسم الجاري.