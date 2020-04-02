وكان ديبالا واحدا من أبرز الرياضيين الذين أصيبوا بـ"كوفيد 19"، وحدث ذلك في شهر مارس الماضي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ديبالا، قوله في هذا الصدد: "كان من الصعب قليلا التعايش مع المرض".

إلا أنه استطرد: "مع ذلك لم أستسلم لليأس ولجأت إلى الاسترخاء ومحاولة التزام الهدوء والتحدث إلى أطباء يوفنتوس".

ومن جهة أخرى، أقر ديبالا بأنه أبلغ زميله في الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن "كراهية الشعب الأرجنتيني له".

وقال ديبالا إنه أخبر كريسيتانو بمشاعر شعب بلاده نحوه، قائلا: "قلت له إننا نكرهه قليلا بسبب شخصيته وتصرفاته وطريقة مشيه"، لكنه تابع: "فاجأني رونالدو بعد أن لعبنا معا. تغيرت نظرتي له".

وديبالا واحد من اللاعبين القلائل الذين زاملوا رونالدو خلال الموسمين الأخيرين مع يوفنتوس، وغريمه التقليدي النجم ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين.

وكان ديبالا محل هجوم من وسائل إعلام بلاده بسبب انتقاده لميسي، وذلك بعد أن قال إنه كان من الصعب اللعب إلى جانب "البرغوث" العام الماضي.

وأوضح ديبالا: "كنت أنتقد زميلا في الفريق (وقتها)، أردت ببساطة تحسين بعض الأمور في المنتخب".

وتابع: "لقد تحدثت عن هذا الأمر مع ليو لأننا متشابهن جدا من الناحية التكتيكية. لم ألعب الكثير من الدقائق في كأس العالم أو بطولة كوبا أميركا، لكنني كنت أحترم قرارات المدرب".