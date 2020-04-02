وأعلن نادي عموم إنجلترا في بيان بعد اجتماع طارئ عقده، أنه قرر مع لجنة إدارة البطولة التي توصف بأنها الأعرق في العالم، وتقام على ملاعب عشبية: "إلغاء نسخة 2020 بسبب المخاوف الصحية العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن النسخة الـ134 من البطولة ستقام بين 28 يونيو و11 يوليو 2021.

وتعتبر بطولة ويمبلدون أول بطولة غراند سلام يتم إلغاؤها هذا الموسم، وذلك بعد لعب بطولة أستراليا بمعودها في يناير، وتأجيل بطولة رولان غاروس، وبقاء بطولة أميركا المفتوحة على موعدها المقرر (حتى الآن).

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أميركا المفتوحة للتنس في 24 أغسطس المقبل، ولم تقرر اللجنة المنظمة حتى الآن تأجيل البطولة، بالرغم من تفشي الفيروس في مقر إقامة البطولة في نيويورك.

أما بطولة رولان غاروس الفرنسية، فتم تأجيلها من مايو إلى 20 سبتمبر المقبل، وهو ما سبب جدلا بين منظمين التنس، بسبب تقارب موعدها مع بطولة أميركا المفتوحة.