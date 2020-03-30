وأكد المستشار الإعلامي لنيمار، الذي عاد إلى بلاده بعد توقف منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا الجديد، أن النجم البرازيلي "يحترم قواعد الحجر الصحي المنزلي"، وذلك بعد أن أثارت صورة له يحيط به عدد من الأشخاص انتقادات واسعة.

وجاء في بيان لمستشاره "لا يستقبل نيمار أحدا"، مشيرا إلى أنه يمارس الحجر الصحي في منزل "معزول تماما" مع أشخاص آخرين سافروا معه من فرنسا، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأوضح البيان أن "الصورة التي استدعت صدور المقال تظهر نيمار إلى جانب أشخاص في الحجر الصحي معه، يعيشون معه وجاؤوا معه من فرنسا إلى البرازيل".

ووفقا للمستشار الإعلامي فقد وضع مهاجم نيمار منزله بتصرف الأشخاص الذين رافقوه من أجل أن يمضوا أسبوعين في الحجر مباشرة بعد السفر، وقبل أن ينتقل إلى منزله للعيش مع عائلته.

وبحسب البيان فإن الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو أن "نجله دافي لوكا جاء ليقطن مع والده".

وشدد البيان في نهايته على أنه إلى أن ينتهي الحجر الصحي للنجم البرازيلي، فإن نيمار "سيستمر بالقيام بعمله اليومي لتحاشي الإصابات والاحتفاظ باللياقة البدنية مع مدربه ريكاردو روزا".

وتابع البيان أن نجم فريق باريس سان جرمان ينتظر بفارغ الصبر "انتهاء هذه اللحظة الحزينة التي تعيشها الانسانية والعودة إلى نشاطه الاحترافي بعد ذلك".

الجدير بالذكر أنه انتشرت الخميس الماضي صور لنيمار وبجانبه عدة أشخاص على حسابه في موقع إنستغرام وهو يمارس رياضة الكرة الشاطئية، الأمر الذي تسبب بإثارة انتقادات واسعة في البرازيل.

وحظيت واحدة من الصور بأكثر من 2.7 مليون إعجاب وأخرى بحوالي 2.5 مليون إعجاب، وثالثة بحوالي 1.8 مليون إعجاب.

وذهبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" البرازيلية إلى حد نشر مقال، يحمل شكلا من السخرية، بعنوان "نيمار: عزل جدلي".