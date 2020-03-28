وتوقفت مسابقات كرة القدم في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وسط شكوك حول موعد استئناف النشاط خاصة أن إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بالوباء.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو 2020، واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.

وأضاف أن الآثار المالية للاتفاق ستبلغ حوالي 90 مليون يورو، وستظهر نتائجه في حسابات السنة المالية 2019-2020.

وأكد يوفنتوس أنه سيستكمل إجراءات هذا الاتفاق مع اللاعبين والمدرب في الأسابيع المقبلة.

وكانت صحيفة "توتوسبورت" الرياضية الإيطالية، قد أشارت إن لاعبي يوفنتوس اتفقوا على تخفيض رواتبهم السنوية، بعد نقاش داخلي بين اللاعبين قاده المدافع جورجيو كيليني.

وسيعني قرار التخفيض، تنازل رونالدو عن 3.8 مليون يورو من راتبه السنوي، الذي يبلغ 31 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن كيليني تحدث مع كبار اللاعبين في يوفنتوس، وعلى رأسهم رونالدو وليوناردو بونوتشي وجانلويجي بوفون، للاتفاق على تخفيض الرواتب في الفترة الحالية.