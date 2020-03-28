وقالت نائبة الرئيس كارن بريدي، في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية: "أشعر بالارتياح للقول إنهم يظهرون أعراض خفيفة وأنهم وعائلاتهم بخير"، من دون الكشف عن أسمائهم.

وتابعت: "ولكن (الفيروس) على بعد مصافحة أو سعال أو عطاس منا، لذا لا يجب الاستهتار"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسبق لكل من مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، ومهاجم تشلسي كالوم هودسون-أودي (تعافيا الآن) أن أصيبا بفيروس "كوفيد-19" في الدوري الممتاز، إضافة لبعض لاعبي ليستر سيتي.

ويتدرب لاعبو وست هام، الذي يحتل المركز 16 في الدوري، من منازلهم، فيما يأمل النادي استئناف الحصص التدريبية في مقره عندما تنتهي فترة الحجر الصحي والإقفال التام المفروض في بريطانيا حتى 13 أبريل المقبل.

وسبق أن أعلنت رابطة الدوري الممتاز تعليق منافساتها حتى 30 أبريل، فيما تشير التقارير إلى أنه سيتم تمديد هذه الفترة، أو حتى إلغاء ما تبقى من مباريات.

إلا أن بريدي تأمل في استئناف الدوري ليصل إلى نهايته، "حتى لو اضطرت الفرق لخوض المباريات خلف أبواب مؤصدة بوجه الجماهير حتى يوليو".

وقالت بريدي: "عندما تحدثنا آخر مرة نحن كأندية الدوري الممتاز، اتفقنا على معاودة (الدوري) في أقرب وقت ممكن، وأن المباريات قد تستمر ليوليو، إذا استدعى الأمر لإنهاء الموسم. هذه هي الخطة".

واستطردت قائلة: "قد يعني ذلك أن تقام المباريات خلف أبواب مؤصدة، وهو أمر لا يتمناه أحد خاصة اللاعبين والمشجعين. ولكن نأمل ان يكون الأمر ممكنا، ما إن يبدأ عدد الإصابات في الانخفاض".