وقالت صحيفة "صن" إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم الإنجليزي ورابطو اللاعبين المحترفين في إنجلترا، يخوضون حاليا "مفاوضات طارئة"، لبحث استراتيجية "النجاة" من الأزمة الاقتصادية.

وتنبأت الصحيفة بأن يتعرض نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لخسائر مادية تصل في مجموعها لأكثر من 110 مليون يورو، كإجراء قادم لمحاربة الأزمة الاقتصادية.

وتعاني الأندية الإنجليزية الصغيرة كثيرا في الأيام الحالية، بسبب تفشي الفيروس، مما قد يدفع هيئات كرة القدم في إنجلترا لاتخاذ إجراء سريع بتخفيض رواتب النجوم الضخمة، لمساعدة الأندية الصغيرة.

وقالت الصحيفة إن تخفيض الرواتب بنسبة 20 بالمئة لكل اللاعبين، لثلاثة أشهر قادمة، هو إجراء تم بحثه مؤخرا بين الأندية والاتحادات.

وتنفق أندية البريميرليغ 2.2 مليار يورو سنويا، على رواتب اللاعبين، وسيعني إجراء التخفيض تنازل النجوم عن 117 مليون يورو سنويا.

ووفقا للصحيفة، سيعني التخفيض تنازل نجوم الدوري الكبار، مثل البلجيكي كيفن دي بروين، والمصري محمد صلاح، والألماني مسعود أوزيل، عن قرابة 840 ألف يورو لكل لاعب، في فترة الأشهر الثلاثة، وقد يرتفع المبلغ لمليون يورو لبعض اللاعبين.

وأعلنت الجهات المختصة بكرة القدم في بيان مسترك، عن اتفاق "لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة"، مع تفاقم ازمة كورونا، وسيكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة.