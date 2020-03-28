واجتمعت الجهات الثلاث، الجمعة، لدراسة الانعكاسات المالية بعد تعليق المباريات في الدوريات المحلية، في الوقت الذي تشهد البلاد حالة إغلاق تام.

وأصدرت الجهات بيانا مشتركا قالت فيه "اجتمع ممثلون عن الدوري الإنجليزي، ورابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين اليوم لمناقشة تزايد مخاطر مرض "كوفيد-19".

وأضاف "اتفقت الجهات الثلاث بأنه يتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة من أجل التخفيف من الانعكاسات المالية الناجمة عن تعليق الكرة الاحترافية في إنجلترا، ووافقت على العمل سويا للتوصل إلى حلول مشتركة".

وستجتمع الجهات الثلاث مرة جديدة الأسبوع المقبل، للمزيد من النقاش والتقدم بخطة موحدة.

وكان مسؤولو الكرة الإنجليزية قرروا تمديد تعليق المباريات الاحترافية المحلية حتى 30 أبريل المقبل، وأضاف البيان الصادر الجمعة "الدوريات لن تعود حتى 30 أبريل على أقل تقدير. ستقوم بذلك عندما تسمح الظروف وتكون الأمور آمنة".

وختم البيان "سنجري اجتماعات إضافية الأسبوع المقبل في محاولة للتقدم بخطة مشتركة لمواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها الدوريات، والأندية، واللاعبين والمشجعون".