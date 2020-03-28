وجاء في بيان صادر عن النقابة "نحن قلقون للغاية من قيام عدد من الأندية في أكثر من 12 دولة في وضع لاعبيها في حالة بطالة أو تخفيض رواتبهم"، داعية هذه الأندية التي تواجه "صعوبات مالية" إلى "التحدث إلى رابطاتها المحلية للبحث عن حلول متوازنة وعادلة".

واتخذت أندية أوروبية عدة، مستغلة التشريعات الوطنية، إجراءات بحق لاعبيها من أجل الحد من الخسائر التي تكبدتها من جراء تعليق النشاط المحلي في القارة، بينها العملاق الإسباني برشلونة، الذي أعلن خفض رواتب العاملين فيه، لمواجهة التبعات المالية لتوقف المنافسات.

وأوضح النادي المتوج بلقب "الليغا" في الموسمين الماضيين، ومتصدر ترتيب الموسم الحالي قبل تعليقه بعد المرحلة 27، أنه "اتخذ سلسلة إجراءات للحد من آثاره (التوقف) والتخفيف من التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة".

وأفاد أن الإجراءات تشمل "خفض عدد أيام العمل، نظرا للظروف الراهنة، ونتيجة لذلك الخفض النسبي للرواتب المحددة بموجب العقود".

والأمر ذاته ينطبق على نادي هارتس الاسكتلندي، الذي طلب من لاعبيه تخفيض 50 في المئة من أجورهم.

وفي ألمانيا، وافق لاعبو ناديي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على التخلي عن جزء من رواتبهم من أجل مساعدة مسؤوليهم على مواجهة الأزمة المالية التي يعانون منها من جراء مرض "كوفيد-19".