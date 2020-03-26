وقال المصدر إن المصابيْن هما رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة القدم رامون كانال، وطبيب فريق كرة اليد جوسيب أنطونيو غوتيريز.

وكشفت "سبورت" أن كانال وغوتيريز يرقدان في مستشفى محلي، في رحلة العلاج ضد الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 4 آلاف شخص في إسبانيا، من بين ما يزيد على 56 ألف مصاب.

يشار إلى أن جميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة دخلوا في عزل منزلي منذ توقف الدوري الإسباني قبل أسابيع، على خلفية تفشي المرض في البلاد.

ومن المتوقع أن يبقى ليونيل ميسي وزملاؤه في الفريق الكتالوني داخل العزل المنزلي لمدة 4 أسابيع مقبلة على أقل تقدير، وسط الغموض الذي يكتنف مصير بطولة الدوري المحلي.