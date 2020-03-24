وبحسب "سكاي نيوز"، فإن مدرب فريق توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو، بادر إلى التطوع في العاصمة البريطانية لندن، لأجل مساعدة الأشخاص الأكثر هشاشة على تخطي هذه الظرفية الحرجة.

وأورد المصدر أن مورينيو تطوع للعمل مه هيئتي "إيدج يوكي" و"لاف يور دور ستيب"، وشارك في تحضير وجبات طعام وتجهيز أغراض أخرى، تمهيدا لإرسالها إلى أشخاص في وضعية صعبة من جراء استشراء الوباء.

وقال مورينيو، في مقطع فيديو نشرته هيئة خيرية "أنا هنا لأجل المساعدة في أنفيلد.. بوسعكم أن تتبرعوا بالمال أو الطعام".

وعملت المبادرة التطوعية على منح وجبات طعام للأشخاص المسنين الذين نصحوا بأن يمكثوا داخل بيوتهم في الأسابيع الـ12 المقبلة.

ويوم الاثنين، فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إغلاقا عاما في المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، الذي أودى بحياة 335 شخص في البلاد.

وفي إطار هذا الإجراء الذي يسري ابتداء من مساء الاثنين، لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة جداً مثل شراء الاحتياجات الضرورية والتوجّه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يومياً، وفق ما أوضح جونسون في كلمته إلى الأمة.

ويمنع التجمّع الذي يضمّ أكثر من شخصين، مع إغلاق كل متاجر بيع السلع غير الأساسية وأماكن العبادة.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هو التحدي الأكبر الذي يواجه بريطانيا منذ عقود، في إشارة إلى "العدو الخفي" الذي يضرب العالم.