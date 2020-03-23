وكان وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سبادافورا، كشف عن الموعد المبدئي المحتمل لاستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم من دون جماهير.

وأوضح سبادافورا في تصريحات سابقة لمحطة "راي 3": "في الوقت الحالي فإن الثالث من مايو قد يكون موعدا محتملا للاستئناف".

وأضاف وزير الرياضة الإيطالي: "لا أقول إنه أمر مؤكد، ومن الصعب التفكير في إقامة مباريات في حضور الجماهير".

لكن بييرلويجي لوبالكو، عالم الأوبئة الإيطالي الذي يحظى بشهرة كبيرة عالميا، أوضح في مقابلة تلفزيونية أنه لا يمكن الحديث عن إقامة مباريات بحضور جماهيري حتى انتهاء الصيف المقبل.

وتابع: "أعتقد أنه سيكون من المستحيل إعادة الناس إلى الملاعب قبل شهر أكتوبر"، وفقا لما نقل موقع "كالتشوميركاتو" الرياضي.

وأضاف: "أتوقع أن تستمر الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى الصيف على الأقل، وبعدها يمكن تقييم الأمور، لكن بهدوء وحذر".

وشهد الدوري الإيطالي "سيريا آ" هذا الموسم، إقامة جولة واحدة فقط من دون جمهور، قبل أن يتم إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا، بداية من 9 مارس الجاري.

وتعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا على مستوى أوروبا، حيث شهدت حتى الآن 5500 حالة وفاة بجانب إصابة عشرات الآلاف، من بينهم أكثر من 14 لاعبا في دوري الدرجة الأولى.