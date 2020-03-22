وقرر هداف بايرن ميونيخ الألماني، ليفاندوفسكي، وزوجته آنا ليفاندوفسكي، التبرع بمبلغ مليون يورو، للجهات المختصة، لمحاربة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "بيلد".

وقال ليفاندوفسكي للصحيفة: "اليوم كلنا نلعب بفريق واحد. لنكن أقوياء في هذا الصراع. إذا كان بإمكاننا مساعدة شخص ما فلنفعل ذلك".

وأضاف: "الأزمة اليوم تؤثر على كل واحد منا، لذلك نطالبكم باتباع التعليمات والاستماع للمختصين. كونوا مسؤولين".

من ناحية أخرى، قرر زميلا ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، الألمانيان جوشوا كيميخ وليون غوريتسكا، إطلاق حملة لجمع التبرعات لمحاربة كورونا، مطلقين عليها اسم "نحن نركل كورونا".

وجمعت الحملة حتى الآن أكثر من 2.5 مليون يورو، وستذهب أموالها للمنظمات الصحية المختصة في أوروبا.

وفي إنجلترا، قرر اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، توفير 50 منزل باسمه، للعاملين في مجال الصحة، بالمجان من دون رسوم إيجار.

كما قرر أسطورتا مانشستر يونايتد، راين غيغز وغاري نيفيل، توفير فنادق يمتلكونها، لموظفي الصحة، خلال الأزمة.