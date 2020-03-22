وقال لورنزو جونيور في حسابه على تويتر "توفي والدي للتو. لم يستحق هذه النهاية وبهذه الطريقة. أحد أطيب، أشجع وأكثر الناس جدية الذين رأيتهم في حياتي يرحل. عائلته وريال مدريد كانا شغفه. لقد استمتعت والدتي واشقائي بكل لحظاتهم معه بفخر".

ورأس سانز، المالك السابق لنادي ملقة، ريال مدريد بين 1995 و2000 وفي ولايته احرز لقب دوري ابطال اوروبا عامي 1998 و2000 بعد صيام دام طويلا منذ عام 1966، قبل حلول فلورنتينو بيريز بدلا منه.

وضم آنذاك إلى تشكيلة "الملكي" أمثال البرازيلي روبرتو كارلوس، الكرواتي دافور شوكر، الهولندي كلارنس سيدورف والمونتينيغري بردراغ مياتوفيتش.

ونقل سانز الثلاثاء الماضي إلى المستشفى بعد ارتفاع حرارته، ثم وضع في العناية المركزة بعد ثبوت اصابته بفيروس "كوفيد-19".

وكان ابنه لورنزو قد كشف هذا الأسبوع، إنه إضافة إلى العجز في جهازه التنفسي، يعاني من عجز في الكلية بسبب التهاب كبير.

وتُعدّ إسبانيا من أكثر الدول في العالم تأثرا بالفيروس، مع نحو 25 ألف إصابة و1300 وفاة حتى يوم السبت.