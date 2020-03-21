وأفاد الدولي الإنجليزي السابق في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "يمتلك ريال مدريد إيدين هازارد، واشتروا رودريغو الصيف الماضي، واستثمروا مؤخرا في رينييه، لذلك أعتقد أن كل ما يقال عن رحيل صلاح وماني من ليفربول في الصيف المقبل هي مجرد إشاعة".

وتابع ماكمانامان قائلا: "بغض النظر عن الكيفية التي ستنتهي بها مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن الأندية الإنجليزية هي الأفضل في الوقت الحالي وليس ريال مدريد وبرشلونة. بالطبع كلاهما يريدان تدعيم صفوفهما بعدد من اللاعبين الجدد في ظل عروضهما الكروية المخيبة للآمال في الموسم الحالي، ولكني لا أعتقد أن هناك أي فرصة لرحيل صلاح أو ماني لقطبي إسبانيا".

وكانت تقارير صحفية رياضية قد أشارت إلى أن نجمي ليفربول الإنجليزي الإفريقيين صلاح وماني، يكرهان بعضهما البعض "بشدة"، ويسعى كلاهما للانتقال من "الريدز".

وقال المعلق الرياضي السابق في قناة "سكاي سبورتس" ريتشارد كيز: "لا تصدقوا ما يقولونه لكم عن أن صلاح وماني ليس لديهما الوقت لبعضهما البعض، الأمر أسوأ من ذلك، فهما يكرهان بعضهما بعضا بشدة"، بحسب ما ذكر موقع "كووت أوف سايد" المعني بشؤون كرة القدم وأخبارها.

وتابع كيز قائلا: "سيشعر كلاهما بأنه في غاية السعادة في اللعب في فريق دون الآخر. لذلك كيف يمكن أن يحدث هذا؟ هل يبيع ليفربول أحدهما ويحافظ على الآخر؟ في عالم مثالي ستكون الإجابة نعم، لكنني شعرت أن كلاهما في طريقه للخروج".

واسترسل كيز قائلا: "أتخيل أن برشلونة سيختبر تصميم ليفربول على التشبث باللاعب السنغالي، وبصرف النظر عن الشروط الواردة في صفقة انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو، إذا ما قرر ماني أن ينتقل إلى الكامب نو فإنه سيفعل ذلك، إن عمر مهنة كرة القدم الاحترافية قصيرة زمنيا، وفرص اللعب لأكبر فريقين في العالم لا تأتي كثيرا، بالإضافة إلى ذلك، ماذا سيحقق أكثر في فريق ليفربول؟".

وبالنسبة للنجم المصري، قال كيز: "محمد صلاح سيفكر بالطريقة نفسها إذا ورده اتصال من فريق ريال مدريد. أعتقد أن الأموال الذكية سيكون لها تأثيرها عند الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي الإسباني".

ويعتقد أن صلاح وماني دخلا في جدال أثناء مباراة ليفربول عندما فاز على فريق بيرنلي في وقت سابق من الموسم الحالي، غير أن كيز يزعم أن العلاقة بينهما ما زالت متضررة للغاية.