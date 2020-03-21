وقال بونيلا، في بيان: "ليس لدي أعراض خطيرة"، مشيرا إلى أنه سيبقى في عزلة، وسيتابع أوضاع كرة القدم المكسيكية.

وعلقت المكسيك، هذا الأسبوع، مباريات دوري كرة القدم، حتى إشعار آخر، للمساعدة في منع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وكان رئيس فريق أتلتيكو دي سان لويس، ألبرتو ماريرو، أصيب، الثلاثاء الماضي، بالفيروس التاجي.

ولم تعلن المكسيك بعد الحظر القانوني على التجمعات العامة، لكنها شجعت مواطنيها على الحفاظ على مسافة صحية في الأماكن المزدحمة.