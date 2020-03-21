وحتى الآن، ألغيت الجائزة الكبرى الافتتاحية في أستراليا الأسبوع الماضي، وجائزة موناكو التي كانت مقررة في مايو، وأرجئت جوائز البحرين، فيتنام، الصين، هولندا وإسبانيا، إلى موعد لاحق.

والسباق الأول الذي لا يزال مدرجا على جدول البطولة، هو جائزة أذربيجان الكبرى في السابع من يونيو المقبل.

وفي مسعى لملء وقت الفراغ هذا، أعلن منظمو البطولة اليوم إطلاق "سلسلة جوائز كبرى افتراضية" لسباقات الفئة الأولى، سيشارك فيها عدد من السائقين الحاليين، إضافة إلى مشاهير لم تكشف أسماؤهم بعد.

وجاء في بيان للمنظمين أن السلسلة تُطلق "من أجل السماح للمشجعين مواصلة حضور سباقات الفورمولا واحد عن بعد، على رغم الوضع الراهن المرتبط بفيروس كوفيد-19 الذي أثّر على جدول السباقات".

وأشار المنظمون إلى أن السباقات "ستحل بدلا من كل جائزة كبرى تم تأجيلها، بدءا من نهاية الأسبوع الحالي مع سباق جائزة البحرين الكبرى الافتراضي في 22 مارس"، مؤكدين أنه "لضمان سلامة المشاركين (الصحية) في هذا الظرف، سينضم كل سائق إلى السباق عن بعد".

وسينظم كل سباق في موعد السباقات التي تم تأجيلها حتى مايو، وهي البحرين (22 مارس)، فيتنام (5 أبريل)، الصين (19 أبريل)، هولندا (3 مايو)، وإسبانيا (10 مايو).

وسيتنافس السائقون خلال السباقات التي سيتم بثها مباشرة عبر منصات رقمية مثل "يوتيوب" أو "فيسبوك" أو "تويتر"، باستخدام لعبة الفيديو "فورمولا 2019"، على أن يتألف كل سباق من 28 لفة.

وأوضح المنظمون أنه "نظرا إلى المهارات المتنوعة في ألعاب الفيديو لدى السائقين، سيتم إعداد اللعبة بشكل يشجع التسابق التنافسي والممتع، وهذا يشمل مستوى الأداء نفسه والإعدادات الثابتة، تقليص الأضرار في السيارات (بحال الاحتكاك) وغيرها".

ويعتزم المنظمون إقامة هذه السباقات الافتراضية إلى حين التمكن من إطلاق الموسم رسميا على الحلبات.