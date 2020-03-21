وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أقارب اللاعب السابق، يخشون من انتقال العدوى إلى النجم الذي يبلغ ثمانين عاما، نظرا إلى وضعه الصحي وتقدمه في العمر.

وتشير بيانات صحية إلى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة يتأثرون بشكل أكبر من الوباء الذي أدخل عدة دول حول العالم في حالة طوارئ بعدما أودى بحياة الآلاف فيما أصاب أكثر من ربع مليون إنسان.

ومن المرتقب أن تُلغى كافة الأنشطة التي كان مرتقبا أن يشارك فيها اللاعب، فيما قال نجله إدينيو، في وقت سابق، إن صحة والده تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.

وقال الابن، في تصريح صحفي، إن "والده خضع لعملية زراعة استبدال الورك، لكن التدخل الطبي لم يتكلل بنجاح كبير، وظل اللاعب في حالة هشة وغير قادر على الحركة بشكل جيد".

وأضاف أن تبعات هذه العملية لم تؤثر على حركة اللاعب السابق فقط بل أدخلته في حالة من الاكتئاب "لقد كان ملكا وذا حضور كبير واليوم لم يعد يستطيع حتى يتحرك بشكل كبير.. إنه غير مرتاح كما أنه محرج من الوضع الحالي".

وفي غضون ذلك، بادر بيليه إلى طمأنة معجبيه قائلا إنه ليس أمام خطر محدق، "أعيش أياما طيبة وأخرى سيئة، وهذا أمر طبيعي لمن هم في عمري".

واتخذت السلطات البرازيلية عددا من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل فرض قيود على التنقل ودعوة المواطنين إلى عزل أنفسهم في البيوت.