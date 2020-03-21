وقال محرز في رسالة مصورة عبر حسابه في موقع "تويتر": "السلام عليكم، رجاء اقعدوا في دياركم، يجب أن تجلسوا في منازلكم، إنه أمر هام، إن شاء الله خير، رحم الله الأشخاص الذين ماتوا، شفى الله المصابين".

جدير بالذكر أن فريق محرز مانشستر سيتي يحتل مركز الوصافة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي تم إيقافه حتى نهاية أبريل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في إنجلترا وجميع أنحاء العالم، شأنه في ذلك شأن سائر الدوريات الأوروبية على مختلف مستوياتها.