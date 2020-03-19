وعاد المهاجم ذو الـ22 عاما إلى بلاده صربيا الأسبوع الماضي، قادما من مدريد، لكنه شوهد في شوارع العاصمة الصربية بلغراد، كما نشرت صورا له في حفل عيد ميلاد لصديقته، بالرغم من فرض السلطات حجرا صحيا على القادمين للبلاد من أوروبا.

وكانت السلطات الصربية قد فرضت حجرا صحيا مدته 28 يوما، على مواطنيها القادمين من دول تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، مثل إسبانيا.

وسجلت إسبانيا الخميس أكثر من 17 ألف حالة إصابة بالفيروس، وسجلت قرابة 800 حالة وفاة حتى الآن.

وقال وزير الداخلية الصربي نيبوسا ستيفانوفيتش: "كونه رياضي مشهور ويملك أموالا طائلة لن يمنعه من العقوبة"، وفقا لموقع "سكاي سبورتس".

وقال ستيفانوفيتش إن عقوبة خرق الحجر الصحي قد تؤدي بالسجن لما بين عام واحد و12 عاما.

وبالإضافة لخرق القوانين الصربية، خرق يوفيتش بسفره قانون الحجر الصحي الذي فرضه ريال مدريد على لاعبيه داخل منازلهم.

يذكر أن يوفيتش انتقل لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي، قادما من إنتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة تجاوزت قيمتها 60 مليون يورو، لكنه لم ينجح في إثبات مستواه مع "الملكي" حتى الآن.