وأشار الاتحاد القاري في بيان له إلى أن البطولة التي كانت مقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 تموز 2020، ستقام بين 11 ونيو و11 يوليو 2021.

وتزامن هذا الإعلان مع تأجيل الاتحاد الأوروبي (ويفا) بطولة كأس أوروبا 2020، والتي كانت مقررة في الفترة الزمنية نفسها.

وأوضح بيان اتحاد أميركا الجنوبية "هذا إجراء استثنائي بسبب وضع غير متوقع، يأتي استجابة للحاجة الاساسية لمنع انتشار الفيروس". وفقا لفرانس برس.

وأضاف كونميبول "نود أن نشكر الاتحاد الأوروبي ورئيسه (السلوفيني) ألكسندر تشيفيرين، على العمل المشترك والقرار المنسق بتأجيل كأس الأمم الأوروبية 2020 لصالح كل أفراد عائلة كرة القدم".

وكان من المقرر ان تشارك في البطولة الأميركية الجنوبية، عشر منتخبات من القارة هي البرازيل (حاملة اللقب ومضيفة النسخة الأخيرة عام 2019)، وكولومبيا والإكوادور والبيرو وفنزويلا والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي والباراغواي والأوروغواي، ومنتخبين مدعوين هما قطر وأستراليا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا بشبه شلل في كرة القدم حول العالم، لاسيما في الدول الأوروبية، بعدما أصاب أكثر من 180 ألف شخص حول العالم، وأدى إلى وفاة ما يقارب 7400 شخصا.

وسيتيح تأجيل كوبا أميركا وكأس أوروبا، الفرصة لاستكمال البطولات الوطنية فيما لو تم رفع القيود والاجراءات المتخذة بسبب فيروس كورونا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، بعدما فرض تفشي الفيروس والقيود الصارمة التي فرضت على التنقل والسفر، تعليق المنافسات حاليا.