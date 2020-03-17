وقال اليويفا "مباريات ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 والمواجهات الودية الدولية المقررة في نهاية مارس ستقام الآن خلال الفترة الدولية في بداية يونيو بعد مراجعة تطورات الوضع".

واقترح الاتحاد في بيان أن تقام البطولة التي تستضيفها 12 مدينة على امتداد القارة، بين 11 يونيو و11 يوليو 2021، بدلا من موعدها المقرر أساسا بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، موضحا أن هذا الإرجاء سيتيح للبطولات الوطنية الأوروبية استكمال الموسم، بعدما علقت المنافسات على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19".

وهذه أول مرة في تاريخ المسابقة تتأجل فيها نهائيات البطولة.

وقبل هذا الإعلان، كان يلوح في الأفق بالفعل تأجيل البطولة حيث أبلغ فندقان رويترز في وقت سابق اليوم أن اليويفا ألغى حجوزات غرف في كوبنهاغن، وهي واحدة من المدن المستضيفة للبطولة التي كانت ستقام من 12 يونيو وحتى 12 يوليو.

وقال فندق (سي.بي.إتش) في كوبنهاغن لرويترز عبر الهاتف إن اليويفا كان قد حجز 80 من أصل 102 غرفة بالفندق لكنه ألغى حجوزات الغرف منذ أكثر من أسبوع واحد بقليل.

كما أبلغ فندق مارينيليست ستراند هوتيل، الذي عادة ما يستضيف منتخب الدنمرك، رويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن اليويفا ألغى الغرف المحجوزة للمنتخب الدنمركي.

وجاء قرار تأجيل البطولة، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا، لتسير بالتالي على خطى العديد من الأحداث والمسابقات الرياضية حول العالم بسبب كورونا. وتأجلت بطولة كأس كوبا أمريكا أيضا.

وأصاب الفيروس حوالي 180 ألف شخص حول العالم وقتل أكثر من سبعة آلاف شخص مع تزايد عدد المصابين في أوروبا في الوقت الحالي مقابل انخفاض العدد في الصين التي ظهر فيها لأول مرة منذ عدة أشهر.

وتوقفت كل مسابقات الدوري الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى جانب توقف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وتصفيات كأس العالم.

وحثت روابط الدوري اليويفا على منح الأولوية لاستكمال البطولات المحلية بسبب الخوف من خسارة ضخمة لإيرادات المباريات في حال عدم استكمال الموسم خاصة مع استمرار دفع رواتب اللاعبين.

وسيتسبب إلغاء الموسم أيضا في مطالبات المحطات التلفزيونية،صاحبة حقوق البث، بالحصول على تعويضات كبيرة.



وعادة ما تقام بطولة أوروبا في مدينة واحدة أو مدينتين لكن النسخة المقبلة من المفترض أن تقام في 12 مدينة هي أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وبودابست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونيخ وروما وسان بطرسبرج.