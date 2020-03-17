ويحتل الفريق الإنجليزي الصدارة أيضا بالنسبة للأندية الأوروبية كلها من حيث القيمة، وفقا لأحدث الأبحاث الصادرة عن مرصد "سي أي إي أس" لكرة القدم.

وأصبح فريق ليفربول، الفريق الأكثر قيمة في سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بحسب المرصد الكروي.

وتبلغ القيمة الإجمالية لنجوم ليفربول، الذي يحتاج إلى الفوز بمباراتين فقط لحسم بطولة "البريميرليغ" للمرة الأولى منذ 30 عاما، حوالي 1.55 مليار دولار.

وواجه رجال المدرب الألماني يورغن كلوب منافسة شرسة من نظرائهم في مانشستر سيتي، الذين حلوا في المركز الثاني من حيث القيمة، ثم لاعبي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على التوالي.

ويتقدم نجوم ليفربول على أبناء المدرب الإسباني بيب غوارديولا بفارق طفيف من حيث القيمة، إذ يبلغ إجمالي قيمة لاعبي مانشستر سيتي 1.51 مليار دولار.

واحتل لاعبو برشلونة، بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المركز الثالث من حيث القيمة الإجمالية للاعبين، حيث قدرت قيمتهم بحوالي 1.29 مليار دولار، ثم نجوم ريال مدريد وبلغت قيمتهم مجتمعين حوالي 1.22 مليار دولار.

وفي المركز الخامس حلّ لاعبو فريق تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إذ تقدر قيمتهم الإجمالية (لكل فريق) بحوالي 1.12 مليار دولار.

وجاء لاعبو باريس سان جرمان الفرنسي، خلفهم حيث بلغت قيمتهم الإجمالية 1.09 مليار دولار، على الرغم من وجود اللاعبين نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، الذي تقدر قيمته وحده بحوالي 277 مليون دولار.

وفي المركز الثامن جاء لاعبو أتلتيكو مدريد، وبلغت قيمتهم الإجمالية 928 مليون دولار، فيما جاء نجوم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي بالمرتبة التاسعة، وقيمتهم مجتمعين وصلت إلى 873 مليون دولار.

وحلّ فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز العاشر، وبلغت قيمة نجومه 869 مليون دولار.

يشار إلى أن تصنيف قيمة اللاعبين في هذا المرصد الكروي، يأخذ في الاعتبار طول العقد المتبقي للاعبين والعمر والوضع الدولي والتقدم الوظيفي والأداء في المنافسات من خلال واجبات اللاعب تجاه ناديه ومنتخب بلاده.