وبدأ "ويفا" الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، لقاءاته التي تقام عبر تقنية الاتصال بالفيديو، عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش، مع ممثلي الأندية ورابطات البطولات الوطنية وممثلي اللاعبين.

ومن المقرر أن يلي ذلك لقاء مع ممثلي الاتحادات الوطنية الـ55 ، واجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد في ختام هذا اليوم الطويل، قراراته بشأن مسابقتي الأندية وكأس أوروبا، والتي ستقدم صورة أوضح عن سبل استكمال البطولات الوطنية للموسم الكروي، في ظل التعليق شبه الكامل للمنافسات الذي فرضه تفشي "كوفيد-19".

وبحلول مساء الجمعة الماضي، باتت البطولات الوطنية الخمس الكبرى في القارة العجوز (ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وانجلترا)، والعديد غيرها، معلقة حتى مطلع أبريل على الأقل، بعد القيود الكبيرة التي فرضها تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الصارمة المعتمدة للحد من انتشار وباء أودى بحياة أكثر 7063 شخصا حتى صباح الثلاثاء.

وأشار الاتحاد الأوروبي الى أن اجتماع الثلاثاء سيبحث في مصير "كل البطولات الوطنية والمسابقات القارية، إضافة إلى كأس أوروبا 2020" التي من المقرر ان تقام بين 12 يونيو و12 يوليو، وتفرض تحديات إضافية هذا العام لأنها مقررة في 12 مدينة مختلفة على امتداد القارة.

وبحسب مصدر معني بكرة القدم العالمية، يجد ويفا نفسه أمام احتمال وحيد لا ثاني له، وهو تأجيل المنافسات المقررة.