وقال تاشيما الذي يشغل أيضا عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قارة آسيا في بيان وزعه اتحاد القدم الياباني "اليوم، جاءت نتيجة فحصي لفيروس كورونا المستجد إيجابية".

وأوضح المسؤول الياباني أنه كان في رحلة عمل منذ 28 فبراير، زار خلالها مدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية لحضور اجتماع لـ "البورد" العالمي لكرة القدم، قبل الانتقال الى أمستردام في الثاني من مارس لاجتماع مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) من أجل تقديم عرض عن ترشيح اليابان لاستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات 2023.

وفي الثالث من الشهر ذاته، حضر اجتماعا للاتحاد الأوروبي أيضا.

وأوضح تاشيما في بيانه "في أمستردام وأوروبا في مطلع مارس، مستوى القلق (من فيروس كورونا المستجد) لم يكن كما هو عليه حاليا. كان الجميع لا يزال يقوم بالمعانقة، المصافحة باليد، والتقبيل على الخد".

وبعد أوروبا، انتقل نائب رئيس اللجنة الأولمبية إلى الولايات المتحدة لمتابعة مباريات لمنتخب السيدات والترويج لترشيح اليابان لاستضافة مونديال السيدات، قبل ان يعود الى بلاده في الثامن من مارس.

ومن المقرر ان تستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

وعلى رغم تأكيد المسؤولين اليابانيين ومسؤولين في اللجنة الدولية ان التحضيرات تمضي كما هو مقرر لإقامة الألعاب في موعدها، تتزايد الشكوك محليا وعالميا في إمكان الإبقاء على هذا التاريخ في ظل التفشي العالمي لفيروس كورونا، والتأثير السلبي الذي فرضه على مختلف النشاطات الرياضية، إضافة الى القيود الواسعة على مجمل حركة التنقل والسفر.

وتعقد اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء اجتماعات عبر الهاتف للجنتها التنفيذية بهدف "تحضير تبادل المعلومات مع ممثلي الرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية والاتحاد الدولية خلال سلسلة اجتماعات عبر الهاتف مقررة الثلاثاء والأربعاء".