وشوهد ماونت وهو يلعب كرة القدم في متنزه عام مع ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد، يوم الأحد.

وخضع جميع لاعبي وطاقم تشلسي لعزل صحي بعد ثبوت إصابة جناحه كالوم هودسون-أودوي بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "ميرور " البريطانية إن لاعبي منتخب اإنجلترا ماونت ورايس كانا يعلبان مباراة خماسية في مركز بمتنزه عام.

ومن المفترض أن يحترم لاعبو تشلسي قواعد الحجر الصحي الذي يخضعون له، وعدم ممارسة أي تدريب قبل انتهاء فترة الحجر الصحي في الأسبوع المقبل.

وقال وست هام يونايتد الأسبوع الماضي إن بعض أفراد طاقم الفريق يخضعون لعزل ذاتي بعد اتصالهم بمدرب أرسنال ميكيل ارتيتا الذي أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس، لكن اللاعبين لا يخضعون للعزل.

وعلقت مباريات البريميرليغ حتى الرابع من إبريل المقبل بسبب تفشي الفيروس الذي أشاع الذعر والفوضى حول العالم وتسبب في إصابة أكثر 170 ألف شخص حول العالم إلى جانب وفاة أكثر من 6500.