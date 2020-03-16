أعلن منظمون استكمال تصفيات أوروبية مؤهلة لمنافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو دون حضور مشجعين بدءا من الاثنين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مجموعة عمل الملاكمة في اللجنة الأولمبية الدولية، وهي المسؤولة عن تنظيم التصفيات الجارية في لندن، إن قرار اللعب دون جماهير يأتي بسبب "مخاوف على صحة الناس والرياضيين والمتطوعين".

وشهد الأحد، وهو اليوم الثاني في التصفيات، مشاركة 342 ملاكما وملاكمة من 43 دولة، في التنافس على 77 بطاقة للعب في طوكيو.

ومن المفترض إقامة جولة أخرى من التصفيات في باريس خلال مايو المقبل، لكن الشكوك تحيط بإقامتها في ظل إلغاء العديد من المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا.

وتقام التصفيات الجارية عن طريق مجموعة عمل من اللجنة الأولمبية الدولية بعد إيقاف الاتحاد الدولي للملاكمة في يونيو بسبب مشكلات تتعلق بالإدارة والتمويل.