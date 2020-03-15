وجاء في بيان الأطباء "يعبّر أطباء الدوري الإيطالي عن مخاوفهم العميقة بشأن صحة موظفي الأندية بحال استئناف التمارين والتجمعات قريبا".

وأضاف "لذلك ينصح الأطباء بالإجماع بعدم استئناف التمارين، حتى حدوث تحسن واضح بحال الطوارىء".

وأصيب 4 أعضاء من فيورنتينا بالفيروس إلى المهاجم الصربي، دوشان فلاهوفيتش، ومعالج فيزيائي في النادي.

وجاءت فحوص مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني إيجابية مطلع الأسبوع، إلى 6 لاعبين من سمبدوريا آخرهم فابيو ديباولي السبت.

وكتب لاعب الوسط (22 عاما) على إنستغرام "مرحبا أيها الأصدقاء.. للأسف أصبت بفيروس كوفيد-19. أريد أن أؤكد لكم اني بخير! هذا الوحش الخفي يضربنا بشكل عشوائي".

وتم تعليق منافسات الدوري الإيطالي وكل الرياضات في البلاد حتى 3 أبريل.

لكن رابطة اللاعبين انتقدت بشدة "الوضع المتناقض" من خلال ضغط بعض الأندية على اللاعبين للعودة إلى التمارين.

جاء في بيان الرابطة "نشعر بالحزن والسخط لرؤية بعض الأندية تتصرف بشكل متهور وخلافا لأية نصيحة محلية أو دولية، متابعين استدعاء اللاعبين إلى التمارين في مجموعات صغيرة، أو أسوأ من ذلك، للتحكم اليومي بدرجات الحرارة".

وتابع: "كما يسيء هذا الأمر إلى المتواجدين في الصفوف الأمامية الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين الذين يتوسلون إلينا للبقاء في منازلهم".

وأضاف "يتعين على الأندية إيضاح ما هي المصلحة الوطنية في إبقاء الرياضيين بلياقة جيدة، فيما من المتوقع عدم عودتهم إلى اللعب قبل منتصف أبريل.. هذا يعني أنهم يعيشون على كوكب مختلف".

وأعلنت السلطات الإيطالية، مساء السبت، تسجيل 3497 إصابة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية ما رفع العدد إلى 21157، فيما ارتفع عدد الوفيات من 1266 الجمعة إلى 1441.

ولجأ كوتروني (22 عاما)، المعار من ولفرهامبتون الإنجليزي إلى فيورنتينا، إلى إنستغرام لطمأنة مشجعيه "شكرا لكم جميعا على دعمكم ورسائل التعاطف".

وتابع لاعب ميلان السابق "أنا بخير، وحاليا التزم منزلي بحسب البرتوكول الذي تلقيته. أنصحكم بشدة بمراقبة التوصيات العامة".

بدوره، قال الارجنتيني بيسيلا في وقت سابق على انستاغرام "اختفت الأعراض وانا في منزلي اتبع توصيات الطاقم الطلب في النادي".

وتابع: "ستكون هذه بالتأكيد مجرد قصة أخرى. انتبهوا لصحتكم ولصحة القريبين منكم. أعانقكم".

وفي هذا الوقت، أشارت تقارير إلى أن البطولة ستستأنف في 2 مايو وراء أبواب موصدة وتختتم بنهاية يونيو، لكن هذا الأمر يتوقف على تأجيل كأس أوروبا الصيف المقبل.

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، الترتيب مع 63 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو مفاجأة الموسم، و9 نقاط عن إنتر الثالث الذي خسر آخر مباراتين ويملك مباراة مؤجلة.