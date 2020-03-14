وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد:"بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس.

وأوضح البيان أن القرار يسري على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في البلاد، قد وصل إلى 93 حالة.

وقالت الوزارة إن مصر سجلت في السابق حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا"، لسائح ألماني وامرأة عمرها 60 عاما، وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تشمل 5 مصريين، و8 أجانب.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 21 حالة، خرجت جميعها من مستشفى العزل.