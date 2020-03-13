وتم تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، والتي كانت ستقام خلال فترة التوقف الدولية من 25 إلى 31 مارس، حتى اشعار آخر. ولم يكشف الاتحاد الأفريقي عن مواعيد بديلة.

وتم تقديم موعد النهائيات المقررة في الكاميرون إلى شهري يناير وفبراير، مطلع العام المقبل، لتجنب موسم سقوط الأمطار، مما يعني أن التصفيات يجب أن تكتمل هذا العام.

وقد يتسبب هذا في تأجيل انطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم والمقررة في أكتوبر.

وينافس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 48 دولة، وينضم الكثير من اللاعبين إلى منتخباتهم قادمين من مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا، وهي دول تضررت بشدة بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في فوضى للمسابقات المحلية هناك.

وقرر الكاف أيضا تأجيل تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2020، التي كانت مقررة في أبريل، وكذلك تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما، التي كانت مقررة هذا الشهر.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان: "يراقب الكاف الوضع عن كثب، ويعمل مع السلطات المختصة مثل منظمة الصحة العالمية للوقوف على مدى تأثير فيروس كورونا على القارة ومسابقات الاتحاد الإفريقي".