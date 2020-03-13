قالت عدة مصادر في فورمولا 1 لوكالة "رويترز"،الجمعة، إن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ستؤجل سباقي الجائزة الكبرى المقبلين في البحرين وفيتنام بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد إلغاء السباق الافتتاحي للموسم في ملبورن الأسترالية والذي كان مقررا الأحد المقبل.
وقد تقرر من قبل إقامة سباق البحرين وهو الجولة الثانية من سباقات الموسم بدون جمهور في 22 مارس الجاري.
وسباق فيتنام في نسخته الأولى هو الجولة الثالثة من الموسم وكان من المقرر إقامته في الخامس من إبريل المقبل في العاصمة هانوي.
وقالت المصار إن البطولة، التي قررت بالفعل تأجيل سباق الصين المقرر في 19 إبريل، تستعد لإصدار بيان رسمي في وقت لاحق.