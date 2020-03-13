وقد تقرر من قبل إقامة سباق البحرين وهو الجولة الثانية من سباقات الموسم بدون جمهور في 22 مارس الجاري.

وسباق فيتنام في نسخته الأولى هو الجولة الثالثة من الموسم وكان من المقرر إقامته في الخامس من إبريل المقبل في العاصمة هانوي.

وقالت المصار إن البطولة، التي قررت بالفعل تأجيل سباق الصين المقرر في 19 إبريل، تستعد لإصدار بيان رسمي في وقت لاحق.