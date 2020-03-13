وفي اجتماع طارئ، قررت الرابطة إيقاف جميع مباريات "البريميرليغ" حتى الرابع من أبريل المقبل، خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أصدر بيانا الخميس، يؤكد فيه انطلاق مباريات الدوري بموعدها في الجولة الـ30 التي تتطلق السبت.

لكن ظهور عدة حالات إصابة بكورونا في الدوري، أدى لتأجيل الجولة 30 بالكامل، حتى 4 أبريل المقبل.

وتسارعت الإصابات بكورونا في البريميرليغ الخميس، مع إعلان إصابة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، ثم إعلان إصابة نجم تشلسي كالوم هودسون أودوي، قبل دخول لاعبي إيفرتون، وعدد من لاعبي ليستر سيتي، بالحجر الصحي، لسبب احترازي.

ويذكر أن المتضرر الأكبر من التأجيل، هو نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يحتاج للانتصار في مواجهتين فقط، لضمان تحقيق لقب الدوري، الذي غاب عن خزينة النادي لـ30 عاما.

ويتبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز 9 جولات على النهاية، وسيعني الإيقاف إلى 4 أبريل، تأجيل جولتين من الدوري (30 و31)، مع احتمال تمديد التأجيل لاحقا، ليشمل جولات أخرى، إن لم تتحسن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا إيقاف منافسات الدوري بشكل فوري، بينما ستوقف ألمانيا الدوري بعد لعب منافسات الجولة المقبلة.