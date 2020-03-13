وكانت المباراة، التي أجريت الخميس وانتهت بالتعادل السلبي، تدخل ضمن مسابقة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في كرة القدم.

وقام الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني بطرد بيبي ودا كوستا من بورتو أليغري وإدينيلسون وباربوسا من إنترناسيونال في الدقيقتين 88 و89 بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

لكن الأمور سرعان ما تطورت بعد ذلك، وشارك فيها اللاعبون الاحتياطيون في الفريقين، فقام الحكم بطرد ميراندا وهنريكه من غريميو وكويستا وكونسيساو براكسيديس من إنترناسيونال في الدقيقتين 90+5 و90+7.

ويعتبر ديربي بورتو أليغري الذي يطلق عليه تسمية "غرينال" إحدى أكثر المباريات المحلية عداوة في البرازيل.