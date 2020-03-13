وأعلن النادي الملكي في وقت سابق من يوم الخميس أنه أرسل كل أعضاء فريقي كرة القدم وكرة السلة إلى الحجر الصحي، بمنازلهم بعد ثبوت إصابة أحد لاعبي فريق السلة بالفيروس.

وقال في بيان بموقعه على الإنترنت: "يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار أحد لاعبي كرة السلة بالنادي جاءت إيجابية بعد فحوص فيروس كوفيد 19".

وأضاف: "بدءا من الآن يتبع النادي توصيات فرض الحجر الصحي على فرق كرة السلة وكرة القدم إذ تتقاسم الفرق ملاعب التدريب".

ومباشرة بعد إعلان الخبر، كان يوفيتش أول المصرحين لوسائل الإعلام، حيث نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عنه قوله: "ذهبنا إلى التدريبات صباح الخميس قبل أن يخبرنا المسؤولون بأن الحصص التدريبية ألغيت وأنه علينا البقاء في منازلنا لمدة أسبوعين".

وأوضح يوفيتش أنه كان يتقاسم مع ثومبكينس المرافق نفسها في فالديبيباس، قائلا: "حين كنت مصابا لم أكن أتدرب مع المجموعة، لكنني استخدمت نفس المعدات الرياضية التي استخدمها اللاعب الذي أصيب بكورونا".

وتابع اللاعب الصربي: "أشعر بأنني في حالة جيدة. ليست لديّ أي أعراض. نحن في انتظار تعليمات النادي".

وتسبب إعلان ريال مدريد في قرار رابطة الدوري الإسباني بتأجيل الجولتين المقبلتين من المسابقة على الأقل، كما تأجلت مباراته مع مستضيفه مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.