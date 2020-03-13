وقال منظمو جائزة أستراليا في بيان "في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت أستراليا أفصحت إدارة فورمولا 1 لمنظمي جائزة أستراليا عن نيتها بإلغاء جميع أنشطة جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1.

"وفي ضوء هذا القرار والنصائح التي حصلنا علينا من مسؤول الصحة في قطاع خدمات الصحة والسكان بحكومة ولاية فيكتوريا يعلن منظمو جائزة أستراليا الكبرى إلغاء السباق على الفور".

وتسبب تفشي كورونا في إلغاء العديد من المسابقات الرياضية حول العالم، بالتزامن مع إجراءات مواجهة الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 4 آلاف شخص، وأصيب به عشرات الآلاف منذ ظهوره أواخر ديسمبر الماضي.