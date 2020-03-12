وكتب روغاني: "ستقرأ الأخبار، ولهذا أريد أن أطمئن كل من يشعرون بالقلق علي. أنا بخير. أريد أن أذكر الجميع باحترام القواعد، لأن هذا الفيروس لا يميز! دعونا نفعل ذلك من أجل أنفسنا، لمن هم أعزاء علينا ومن هم حولنا".

وكان نادي يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قال، الأربعاء، إن مدافعه دانييلي روغاني أصيب بفيروس كورونا.

وأشار يوفنتوس، في بيانه، إلى أن اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 26 عاما، والذي لعب ضد بريشيا وسبال في فبراير، وجلس على مقاعد البدلاء أمام إنتر ميلان، الأحد الماضي، لم تظهر عليه أعراض المرض.

وأضاف النادي، في بيان "فحوصات اللاعب دانييلي روغاني جاءت إيجابية لفيروس كورونا كوفيد-19 لكن لم تظهر عليه أعراض. يتبع نادي يوفنتوس حاليا جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك كل المخالطين للاعب".