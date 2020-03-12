وأورد المصدر أن لاعب يوفنتوس الإيطالي، يخضع للعزل الصحي، بعد تشخيص حالة الإصابة بفيروس (كوفيد 19) لدى زميله في الفريق، دانييل روغاني.

وكان رونالدو قد سافر إلى ماديرا حتى يزور والدته التي أصيب بسكتة دماغية، مؤخرا، لكن استشراء فيروس "كوفيد 19" جعلته يؤخر العودة إلى الشمال الإيطالي حيث يستشري الوباء بشكل مقلق.

وكان رونالدو موجودا إلى جانب روغاني، في غرفة مغلقة لتبديل الملابس، يوم الأحد الماضي، حين فاز يوفنتوس على إنتر ميلانو بهدفين من دون مقابل.

وأظهرت صورة جرى نشرها على موقع "إنستغرام"، رونالدو وهو على مقربة من اللاعب الذي أصيب لاحقا بكورونا.

ويخضع كافة من خالطوا روغاني، لإجراءات العزل الصحي في الوقت الحالي، ويأمل القائمون على الفريق في الوقت الحالي، ألا تكون ثمة إصابات إضافية وسط اللاعبين.

لكن رونالدو ظهر في عدة صور وهو يستمتع بوقته داخل البيت، في جزيرة ماديرا، حتى وإن كان بعيدا عن إيطاليا التي أضحت ثاني بلد متضرر من الوباء بعد الصين بعدما سجلت أكثر من 12 ألف إصابة بينما تجاوزت الوفيات 800 حالة.

وتفاعلت الصحافة البرتغالية بشكل واسع مع خضوع رونالدو للعزل المنزلي، فرغم وقف النشاط الكروي في إيطاليا إلى غاية الثالث من أبريل المقبل، يرتقب أن يخوض يوفنتوس مباراة ضد ليون الفرنسي، في إطار دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

ويرتقب أن تلعب المباراة من دون جمهور، لكن من المحتمل أيضا أن يتم تأجيلها بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا".