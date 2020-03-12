وتقدم سموحة عن طريق الغيني يوسف ديوب (69)، وأدرك الأهلي التعادل بواسطة عمرو السولية (90+3) من ركلة الجزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة توقفت سلسلة انتصارات الأهلي، التي امتدت 16 مباراة تواليا وفشل في معادلة رقمه القياسي السابق موسم 2007-2008 بـ17 فوزا متتاليا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس.

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، لكن تحركات لاعبيه تميزت بالبطء الشديد وسوء التمرير ووضح تأثر أداء الفريق بغياب الثنائي النيجيري جونيور أجايي للإيقاف، والتونسي علي معلول للإصابة.

في المقابل تحصن سموحة في خطوطه الخلفية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ومن إحداها كاد يتقدم بعدما مرر أحمد فتوح عرضية سددها حسام حسن ارتدت من يد الحارس محمد الشناوي لتجد المتابع محمد طلعت سددها أخرجها الشناوي إلى ركنية بصعوبة (8)، ورد مدافع الأهلي أيمن أشرف بتسديدة قوية أخرجها الهاني سليمان إلى ركنية (12).

ونشط لاعبو سموحة مع بداية الشوط الثاني استغلالا للحالة السيئة للاعبي الأهلي فنيا وتأثرهم بدنيا لعودتهم من رحلة طويلة من جنوب افريقيا صباح الاثنين عقب خوض مباراة ماميلودي صن داونز في اياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح يوسف ديوب في إحراز هدف التقدم للضيوف بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى الشناوي (65).

وفي الدقيقة 75، أشهر حكم المباراة محمد عادل البطاقة الحمراء مباشرة لمدافع الأهلي رامي ربيعه لتعمده إبعاد الكرة بيده ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه البوركيني محمد كوفي لتعمده لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، فأنبرى لها عمرو السولية وسددها على يسار الهاني سليمان محرزا هدف التعادل لفريقه (90+3).

وفي مباراة أخرى، منحت تقنية الفيديو بيراميدز فوزا صعبا على مضيفه إنبي بهدف نظيف سجله عبدالله السعيد هداف الدوري بـ13 هدف في الدقيقة 85 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة محمود ناجي إثر عرقلة مدافع إنبي إبراهيم يحي لمهاجم بيراميدز إيريك تراوري.

وهي الخسارة الأولي لإنبي بعد 12 مباراة متتالية دون هزيمة، وتحديدا منذ 22 أكتوبر الماضي، بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث ، فيما تجمد رصيد إنبي عند 25 نقطة في المركز السابع .

كما تعادل طنطا سلبيا مع ضيفه وادي دجلة، ليرفع طنطا رصيده إلى 16 في المركز الخامس عشر ورفع دجلة رصيده إلى 15 في المركز السادس عشر.