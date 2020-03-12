وكرر "الروخي بلانكوس" الفوز على "الريدز" 3-2، بعدما حقق أتليتيكو مدريد الفوز ذهابا بهدف دون رد على ليفربول.

وقال كلوب: "قدمنا مباراة كبيرة خلال 95 دقيقة، لكن ارتكبنا أخطاء، واستقبلنا أهدافًا في الأشواط الإضافية، سيطرنا ولعبنا أمام فريق دافع بصورة ممتاز، وبطبيعة الحال حاولنا الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف، ونتعرف أننا وجدنا صعوبات في ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "أعترف أننا استقبلنا أهدافًا كان علينا ألا نستقبلها في مثل هذه المباراة، ارتكبنا أخطاء فادحة، كان علينا ألا نقوم بها".

وتابع: "الأمور تغيرت في الأشواط الإضافية، حاولنا العودة وقمنا ببعض التغييرات من أجل إضافة الحيوية على وسط الملعب، ولعبنا بقوة من الأجنحة، ولعبنا من الطرفين بصورة ممتازة، وكان هناك تركيز كبير، حاولنا لعب الكرات العرضية، والتي منحتنا هدفنا الأول والذي كان ممتازا".

وختم كلوب تصريحاته قائلا: "الأداء الذي قدمناه خلال المباراة كان ممتازا، ولكن النتيجة كانت مخيبة للآمال للأسف".