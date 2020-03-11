وأصدر النادي اللندني بيانا قال فيه "بأن لاعبيه وموظفيه ليس منهم من شخص مصابًا بالفيروس المستجد الذي يثير ذعر العالم". وفق ما نقلت صحيفة "أس الإسبانية".

وأضاف البيان "لكن تحت التوجيهات الحكومية فإن اللاعبين سيظلون حبيسي منازلهم لمدة 14 يومًا، لأنهم تفاعلوا مع ماريناكيس يوم الـ27 من فبراير حينما تم إقصاء آرسنال على يد أولمبياكوس من بطولة الدوري الأوروبي، التي حل "المدفعجية" وصيفين لها الموسم الماضي".

وسيؤجل الحجر الطبي الذي فرضه النادي اللندني على لاعبيه، مباراة آرسنال ومانشستر سيتي التي كانت مقررة الأربعاء. وليس من المعروف ما يحدث في مبارياته المقبلة.

وقد تأثرت الرياضة كلها وعالم كرة القدم على وجه التحديد بتداعيات فيروس كورونا، وأبرزها كان إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى دون حضور جماهيري، بالإضافة إلى إلغاء عشرات المسابقات الرياضية في شتى الرياضات